Die Ortsgemeinde Gleisweiler bietet in Zusammenarbeit mit Randolf von Bomhard in diesem Sommer wieder Waldbaden an. Randolf von Bomhard wurde vom Kneipp-Ärztebund als Waldgesundheitstrainer zertifiziert und wird in den Sommermonaten im Gleisweilerer Wald die Erlebniskurse anbieten. Das Waldbaden am 21. Mai, 11. und 16. Juni, 2. und 9. Juli sowie am 6. und 13. August. Weitere Informationen und Anmeldung ist möglich unter Telefon 06345 940272 oder per E-Mail an rgbomhard@posteo.de.