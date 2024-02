Nach 21 Jahren zieht am Sonntag, 25. Februar, wieder ein Faschingsumzug durch die Innenstadt von Weißenburg. Los geht es um 14.31 Uhr. Rund 40 Wagen aus Frankreich und Deutschland sind angekündigt. Die Sicherheitsbestimmungen sind hoch, wie die Veranstalter betonen. Die Innenstadt wird für Autos komplett abgeriegelt und der Eintritt zum „Grande Cavalcade“, wie der Umzug auf französisch heißt, kostet 3,50 Euro. Der Termin des Umzugs liegt übrigens aus ganz pragmatischen Gründen so spät: Es gibt sehr viele Umzüge in der Region und man wollte nicht, dass welche am selben Tag stattfinden.