Ein Schlangenlinien fahrender französischer Pkw ist der Polizei Edenkoben am Samstag gegen 20 Uhr von der A65 bei Landau-Nord gemeldet worden. Eine Streife konnte den Wagen, der in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, stoppen. Bei der Kontrolle des 41-jährigen Fahrers schlug den Beamten starker Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht: Er zeigte 2,43 Promille an. Als Folge wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, Fahrzeugschlüssel und Führerschein wurden sichergestellt. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung einbehalten.