Auch in diesem Jahr gibt es in Altdorf lebendige Adventsfenster, eine Aktion der Arbeitsgemeinschaft „Altdorf belebt“. Neben zwölf Familien sind wieder mit viel Kreativität die Gäuschule und die Gemeindebücherei dabei, zum ersten Mal auch der Kindergarten „Buntspecht“ und die Konfirmanden. Einige offene Höfe laden zum Beisammensein ein. Hier sollen die Besucher eigene Tassen für warme Getränke mitbringen. An einem Abend wird auch wieder der Posaunenchor Altdorf spielen, zudem wird es einen Abend mit Metallkunst, Ton und Tonkunst aus eigener Manufaktur geben. Wo die Fenster ab 18 Uhr geöffnet werden, wird in Aushängen veröffentlicht. Der Abschluss ist im Gästehaus Vinetum in der Raiffeisenstraße.