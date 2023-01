Eine schwerer verletzte Frau, ein leicht verletzter Mann, zwei Fahrzeuge mit Totalschaden, ein Gesamtschaden von 27.000 Euro und zwei Stunden Vollsperrung der Autobahn: Das ist die Bilanz eines Unfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwoch auf der A65 in Höhe Rohrbach, Fahrtrichtung Landau. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein 59-Jähriger aus dem Raum Landau beim Wechseln auf die rechte Fahrspur ein dort fahrendes Auto. Daraufhin lenkte er wieder nach links, weshalb eine 55-Jährige aus dem Raum Landau ausweichen musste. Beide Fahrzeuge prallten gegen die Leitplanke. Weil der 59-Jährige erneut nach rechts zog, kollidierte er auch dort mit der Leitplanke. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, ihre Autos wurden abgeschleppt.