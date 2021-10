[Aktualisiert um 18.38 Uhr] Bei einem Verkehrsunfall auf der Umgehung Impflingen der B38 ist am Dienstagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 21-Jähriger in einem Wagen mit Landauer Kennzeichen von Billigheim kommend auf die B38 in Richtung Appenhofen auffahren. Dabei übersah er im Kreuzungsbereich einen in Richtung Landau fahrenden Wagen, in dem zwei Personen aus dem Kreis Südliche Weinstraße saßen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen des Unfallverursachers wurde 30 Meter weit geschoben, das andere Fahrzeug kam auf die Gegenfahrbahn und landete im Straßengraben. Dessen 58- jährige Fahrerin wurde am Steuer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 69-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Für die Zeit der Bergung richtete die Polizei eine Umleitung ein.