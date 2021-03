Zwischen Maikammer und Berg gibt es seit Freitagmittag 68 neue Corona-Fälle. Das teilen die Gesundheitsämter mit. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau gibt es 20 neue Infizierte, im Kreis Germersheim 48. Darüber hinaus ist in Landau eine ältere Frau im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Am Gymnasium Edenkoben ist eine Schülerin positiv auf Corona getestet worden. Laut Gesundheitsamt wird noch ermittelt, welche Konsequenzen dies nun hat. Auch an der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach gibt es einen Corona-Fall. Der Schüler hatte mit mindestens vier Personen engen Kontakt. Im Jugendwerk St. Josef in Queichheim ist eine Betreuungsperson positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden. Fünf Personen wurden als Kontaktpersonen der Kategorie eins eingestuft.

Für Landau liegt der Inzidenzwert bei 49,1 und damit, wenn auch denkbar knapp, unter 50. Damit bleibt die Stadt im „dritten Öffnungsschritt“ des Perspektivplans, den Bund und Länder miteinander vereinbart haben. Nur wenn die landesweite Inzidenz – wie aktuell der Fall – drei Tage hintereinander über 50 liegt, müssen die Kommunen, deren Inzidenz ebenfalls über 50 liegt, die Lockerungen etwa für den Einzelhandel wieder begrenzen.

Für den Kreis Südliche Weinstraße liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 44,3. Seit Ausbruch der Pandemie wurden aus Stadt und Kreis 3744 Fälle gemeldet: 3424 Personen sind wieder gesund, 140 Menschen sind gestorben. In Germersheim und Umgebung gab es bislang 3843 Infizierte – 3370 gelten als gesundet, 106 sind gestorben. Im Kreis Germersheim liegt der Inzidenzwert bei 96,1.