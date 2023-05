Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Martin Rieger in seiner Apotheke Kunden berät und Medikamente über den Tresen reicht, steht er in einer ungemein langen Tradition: Die Apotheke im Schatten der Stiftskirche dürfte 700 Jahre alt sein – mindestens. Und sie birgt viel Geschichte.

Die Engel-Apotheke ist nach allem, was man weiß, die zweitälteste Apotheke in ganz Deutschland. Übertroffen wird sie nur noch von der Löwen-Apotheke am Trierer Hauptmarkt, die