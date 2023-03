Ein 34-jähriger Fahrer eines Betonmischers ist am Mittwochnachmittag auf der A65 in Höhe der Anschlussstelle Landau-Nord einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, übersah der Mann beim Fahrstreifenwechsel von der A65 auf den Zubringer zur B10 Richtung Pirmasens ein recht neben ihm fahrendes Fahrzeug, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Opel um die eigene Achse geschleudert und total beschädigt. Während der 52 Jahre alte Opel-Fahrer unverletzt blieb, kam der 34-Jährige mit einer Bauchfraktur in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.