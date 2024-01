In seinem zweiten Wettkampf der Hallensaison sprang Stabhochspringer Oleg Zernikel vom ASV Landau 5,50 Meter. Das war zusammen mit drei weiteren Springern der zweite Platz beim internationalen Sparkassen-Indoor-Meeting in Dortmund. Zernikel begann bei 5,35 Metern. Auch 5,50 Meter klappten im ersten Versuch. 5,72 Meter waren an diesem Tag zu hoch, Zernikel hob drei Mal nach seinen 16 Anlaufschritten nicht ab.