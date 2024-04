Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

16 Kämpfe an einem Abend – die dritte Landauer Boxnacht in der Festhalle Landau verspricht auch nach den Ringduellen viel Unterhaltung. Ein 31-Jähriger will seinen dritten Sieg in Folge.

1000 Zuschauer werden am Samstag zur dritten Landauer