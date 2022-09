„Ich habe mich natürlich über den Sieg in Zweibrücken gefreut, aber leider kann ich wieder keine optimale Vorbereitung zum Oberligaspiel gegen die FSG Ketsch/Friesenheim 2 angehen“, sagte Trainer Gerd Götz vom TV Wörth vor der Begegnung in der Handball-Oberliga der Frauen am Sonntag um 18 Uhr in der Bienwaldhalle. Ihm fehlen wieder fünf Stammspielerinnen berufs- oder urlaubsbedingt. „Dabei haben wir ein sehr schnelles Spiel mit Tempogegenstößen zu erwarten, wie wir Trainer Eyub Erdens Spielweise seit Jahren kennen. Dafür müssen wir in der Rückwärtsbewegung und hinten gut eingestellt sein. Schließlich sind in der Spielgemeinschaft neben den Ketscher Spielerinnen auch die uns bekannten aus Friesenheim und fünf vom TSV Kandel.“ Die SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam spielt am Sonntag in Marpingen.