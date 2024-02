Am Samstag in Antwerpen, am Sonntag nach kurzer Nacht in Speyer. Das Ehepaar Olaf Paul und Christl Renno-Paul von der TSG Palatina Landau hat einiges auf sich genommen, um bei beiden Turnieren zu sein.

Zum „Antwerp Diamond Dance Sport Cup 2024“ gehörte das Weltranglistenturnier der Senioren IV S Standard. Elf Wertungsrichter aus elf Nationen schauten zu. Am Start waren 42 Paare aus rund zehn Ländern. Die Landauer erreichten über die Vorrunde und die Zwischenrunde das Semifinale mit zwölf Paaren. Sie schlossen das Turnier mit einem zehnten Platz ab. Mit diesem Ergebnis stehen Olaf Paul und Christl Renno-Paul auf Platz 16 von 365 in der Senioren-Weltrangliste gelisteten Paaren. Sie sind das drittbeste deutsche Paar im Ranking.

Nach dem Turnier im schönen Ambiente der Sporthal Het Rooi mit vielen Zuschauern ging es direkt wieder auf die Autobahn Richtung Landau. Am nächsten Morgen standen sie in neuem Outfit in Speyer auf der Tanzfläche. Beim 26. Speyerer Orchideenpokal tanzte das Ehepaar Paul das mit 16 Paaren gut besetzte Turnier der Masters IV S Standard. In der Stadthalle konnte es sich bestens präsentieren. Im Finale gab es fünfmal die Note eins für die Landauer. Das zweite Landauer Paar, Nikolaus und Silvana Wünschel, erreichte das Semifinale und Platz zehn.