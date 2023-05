Der VfB Annweiler ist Fußball-Kreispokalsieger. Melanie Leiser erzielte in einem packenden Fight gegen die SG Harthausen/Weingarten in der Verlängerung das Siegtor für die favorisierten VfB-Frauen vor 400 Zuschauern im Trifelsstadion. Beide Seiten erarbeiteten sich in einer ausgeglichenen Partie Tormöglichkeiten. Marie Hafner im VfB-Tor hielt mit mehreren Glanzparaden ihre Farben im Spiel. Für die SG mit einer überragenden Jana Weidhase hatte Anja Alt die große Siegchance, doch sie setzte in der 66. Minute einen Foulelfmeter an den Pfosten. Zur Matchwinnerin avancierte in der 107. Minute die Topscorerin des VfB. Leiser schloss einen Alleingang nach feinem Steckpass von Franziska Schulze mit dem goldenen Tor ab.