Als Tabellenfünfter empfängt Fußball-Bezirksligist VTG Queichhambach am Samstag (15.30 Uhr) den TuS Mechtersheim II. Spielleiter Reinhold Dausch: „Dieser Rang war das erklärte Saisonziel, den wollten wir unter allen Umständen bis zum Schluss verteidigen.“ Der verjüngte Kader für die kommende Saison nimmt langsam Konturen an. Neben Felix Klundt sollen weitere Talente aus der zweiten Mannschaft hochgezogen werden. Zwei Neuzugänge aus der B-Klasse West haben zugesagt: Allrounder Luca Braun kommt vom SC Ramberg, Torhüter Martin Schlachter vom SV Mörlheim. Dem 20-jährigen Winterneuzugang Jonathan Mayer vom TuS Winzeln aus der B-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost bescheinigt Dausch ein starkes Debüt in der Innenverteidigung.

Weiter spielen: FV Dudenhofen II - TuS 08 Schaidt (Do, 19.30 Uhr), SV Rülzheim - SV Obersülzen, FV Freinsheim - FC Lustadt (beide Sa, 15.30 Uhr).