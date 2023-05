Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TV Offenbach kann in der Oberliga auch gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen nicht gewinnen und kassiert die dritte Niederlage in Serie. Mit Maximilian Daum, der in der zweiten Hälfte aufdreht, kommt der TVO heran. Doch Bingens Keeper Niklas Weißbrod, in der Vorsaison Trainingsgast in Offenbach, wird zum Spielverderber.

Während Aufsteiger SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam den nächsten Sieg in der Handball-Oberliga feiert (26:24 in Zweibrücken gegen die VTZ), kassiert der TV Offenbach zu Hause gegen