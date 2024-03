Zwei Heimsiege fest im Visier: Die Teams des TV Bad Bergzabern starten in der 2. Regionalliga und Frauen-Oberliga am Samstag mit guten Chancen auf die nächsten Erfolgserlebnisse.

Für die Kurstadt-Korbjägerinnen ist es bereits das letzte Heimspiel. Am Samstag um 15.30 Uhr empfängt die Mannschaft um Trainer Jan Wroblewski den BBC Horchheim. Die Rheinländerinnen rangieren aktuell zwei Plätze und neun Punkte schlechter, haben mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun, können aber auch den TVB nicht mehr einholen. Egal wie die beiden ausstehenden Saisonspiele jetzt zu Hause und eine Woche später in Trier für die Wroblewski-Schützlinge verlaufen – die Runde ist für den Aufsteiger bereits jetzt ein Erfolg. Die TVB-Mädels starteten furios in das Abenteuer Oberliga, sicherten sich früh einen Platz in der oberen Tabellenhälfte und blicken auf eine positive Bilanz (neun Siege, sieben Niederlagen). Das soll auch so bleiben. In eigener Halle ist der Turnverein wieder stärker aufgestellt als bei der Niederlage beim Topteam BBC Linz. Der eigene Anspruch: Der TVB will nach den bisherigen Leistungen auf jeden Fall zu den fünf besten Teams der Liga am Saisonende zählen. Um sicher zu sein, brauchen die Südpfälzerinnen noch einen Sieg.

Pokal als Krönung

Die TVB-Männer haben bis zum Saisonfinale in der Regionalliga noch zwei Heimspiele und ein weiteres Match in der Fremde vor der Brust. Die Mannschaft um Trainer Jeremy Black will die gute Saison erfolgreich abschließen – zumal nach der Meisterschaftsrunde die Pokalendrunde als krönender Abschluss wartet. Die Puste soll auf der Zielgeraden nicht ausgehen und die bittere, nicht einkalkulierte Niederlage beim MTV Kronberg ein Ausrutscher bleiben.

Gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten BBV Saarbrücken will das Team um Kapitän Martin Langenfeld vor den eigenen Fans wieder ein Ausrufezeichen setzen und gleichzeitig den vierten Platz verteidigen. Selbst Rang drei ist noch drin diese Runde – diese Chance will der TVB mit einem Pflichtsieg am Samstagabend (18 Uhr, VG-Halle) wahren.