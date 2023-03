Die Pokalendrunden auf Rheinland-Pfalz- und Pfalz-Ebene bilden den Saisonabschluss der Basketballer. Zweimal ist der TV Bad Bergzabern dabei.

Die Männer sind nach dem Happy End in der Regionalliga in Mainz auf ein weiteres Erfolgserlebnis aus. Die TVB-Frauen sind Gastgeber des pfälzischen Top-Four-Finales und streben in der Kreishalle das Double an. Mit einem 49:29 (27:12)-Sieg im Nachholspiel am Dienstag gegen den Lokalrivalen BBV Landau schlossen die Kurstadt-Korbjägerinnen die Landesliga-Runde ab. Der elfte Saisonsieg des Meisters. Das lange Pokalwochenende beginnt er mit seinem Halbfinale gegen die TSG Maxdorf (Samstag, 14 Uhr).

Bergzaberns Basketballerinnen haben gute Chancen, den Pfalzpokal zu gewinnen. Alle anderen höherklassigen Landesligisten sind im Viertelfinale ausgeschieden. „Wir haben leider nicht die komplette Mannschaft am Start und werden deshalb unseren jungen Spielerinnen viel Einsatzzeit geben“, sagt Erfolgstrainer Jan Wroblewski. „Aber klar doch sind wir ehrgeizig und wollen in eigener Halle mit dem Pokalsieg und dem Double die Saison zu veredeln.“

Männer: Regionalligisten unter sich

Im Landespokal-Wettbewerb der Männer blieben die Überraschungen aus. Oberligisten sind keine mehr vertreten. Die TSG Heidesheim, der 1. FC Kaiserslautern und der ASC Mainz, drei Absteiger aus der Regionalliga, legten in der Pokalrunde eine bessere Performance aufs Parkett als in der Meisterschaft. Der TV Bad Bergzabern, der am letzten Spieltag den Klassenverbleib geschafft hat, ist der Pokalchampion 2022 – und hat das schwerste Los im Halbfinale. Das Team beginnt gegen den gastgebenden ASC Mainz (Samstag, 20 Uhr, Sporthalle Theresianum Mainz).

„Das fühlt sich für uns alle mega-gut an. Nach den Anspannungen der vergangenen Wochen fahren wir völlig befreit zur Pokalendrunde“, sagt TVB-Trainer Florian Hatt. „Martin Langenfeld ist angeschlagen, wird aber wohl spielen können. Mit Ausnahme des verletzten Nick Larsen wollen wir in Bestbesetzung antreten. Wir sind ehrgeizig, nach 2022 erneut den Pokal nach Bergzabern zu holen.“ Jeremy Black sei wie alle anderen im Team richtig heiß. „Die vier Teams werden sich auf Augenhöhe begegnen, das wird eine spannende Pokalendrunde“, ist Hatt überzeugt.

Urlaub für Hatt

Wenn’s klappt mit dem Coup im Cupwettbewerb, wird Cotrainer Aaron Schmitz mit der Mannschaft ein zweites Mal in einer Woche feiern. Pädagoge Hatt hatte schon lange mit der Familie seinen Urlaub geplant und wird nicht dabei sein. Wroblewski ist doppelt fokussiert: „Für beide Mannschaften waren die Ziele in der Liga, Aufstieg und Nichtabstieg, am wichtigsten - das haben wir geschafft. Jetzt wäre ein Doppelpokalsieg ein wunderschöner Abschluss.“

Zeitplan

Fahrplan Top-Four-Finale Pfalz-Pokal in Bad Bergzabern (Kreishalle):

Damen-Halbfinale: TV Bad Bergzabern – TSG Maxdorf (Samstag, 14 Uhr), SG TSG Deidesheim/Neustadt – TV Clausen (Samstag, 16 Uhr).

Herren-Halbfinale: 1. FC Kaiserslautern II – TV Kirchheimbolanden (Samstag, 18 Uhr), VT Zweibrücken – SG Ludwigshafen/Frankenthal (Samstag, 20 Uhr).

Damen-Endspiel: Sonntag, 14.30 Uhr.