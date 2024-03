Der FC Phönix Bellheim kann in der Fußball-A-Klasse Südpfalz die großen Erwartungen aus der vergangenen Saison einfach nicht erfüllen. An der Tabellenspitze ist der SV Erlenbach der einzige ernsthafte Verfolger von Spitzenreiter TSV Landau.

SV Minfeld – SV Herxheim II 2:3. Die Aufholjagd der Minfelder nach dem 0:3-Rückstand kam zu spät. Nach einem langen Pass traf Mex Messerschmitt zum 0:1 (31.). Per Foulelfmeter erhöhte Rico Gemmar auf 0:2 (34., gefoult worden war Nils Schwind). Den weit vor dem eigenen Kasten stehenden Torwart Florian Blocher über wand Linus Böttinger zum 0:3 (53.). Selim Yannic (86.) und Yannick Berdel (90.+2) verkürzten per Kopfbällen. Vor 120 Zuschauern zeigte die junge Viktoria-Elf eine reife Leistung.

FV Neuburg – TSV Landau 2:2. Schon gegen den Rangzweiten Erlenbach hatte die Gassner-Mannschaft ein 2:2 ertrotzt, nun musste auch der Spitzenreiter ein solches Remis hinnehmen. Als FV-Torwart Jonas Brecht nicht sicher klären konnte, staubte Max Sprick zum 0:1 ab (60.). Vor 170 Zuschauern glich Felix Wunderlich nach einem Abspielfehler des TSV zum 1:1 aus (61.). Romas Walz brachte Neuburg vor 170 Zuschauern mit 2:1 in Führung (66.). Doch in eine Drangphase des FVN platzte wie aus heiterem Himmel das 2:2 von Müslüm Talsik (79.).

TSV Billigheim-Ingenheim II – FC Bellheim 6:3. Vielleicht wäre das Debakel für Phönix zu verhindern gewesen, hätte Pascal Gaschott beim Stand von 2:0 nicht einen Foulelfmeter verschossen. Torwart Jens Subat parierte (37.). Die Tore vor 120 Zuschauern: 1:0 Tim Kiefer (9.), 2:0 Luca Dörr (14.), 2:1 Ahmad El-Dor (48.), 3:1 Kiefer (52.), 4:1 Mohammed Bahi (60.), 4:2 Adil Bougrine (62.), 5:2 Jan Wendel (78.), 6:2 Jonas Pilz (84.), 6:3 Marcel Stubenrauch (88., zwei Minuten vorher eingewechselt). Zeitstrafen kassierten Can Tuna Güner (37, FCK) und Max Bischoff (79., TSV).

TuS Wollmesheim - SV Erlenbach 1:4. Die Wollmesheimer erwischten einen schlechten Tag. Die Chancen, die sie hatten, wurden vertan, und im Gegenzug nutzten die Gäste ihre Chancen vor 85 Zuschauern. Nach 13 Minuten stand es 0:1 durch den Treffer von Cristian Cenusa. Zwei Minuten später erhöhte Tistan Wiese auf 0:2. Die weiteren Tore: 1:2 David Horn (63.), 1:3 Cenusa (67. FE), 1:4 Eigentor Ahmed Yasmine (77.).

SG Klingenmünster – SG Freckenfeld 4:2. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit etwas mehr Torglück auf Seiten der Gastgeber. Sie nutzten jeden Konter. Es trafen: 1:0 Martin Klein (7.), 2:0 Tim Fischer (35.), 3:0 Maximilian Hoffmann (38., nach Steckpass von Fischer), 3:1 Thomas Steger (41.), 4:1 Hoffmann (82., Abstauber), 4:2 Patrick Göltz (85.). Klingenmünsters Keeper Andreas Klein zeigte mehrere Glanzparaden.

SV Rheinzabern – VfB Hochstadt 2:0. SVR-Spielleiter Lars Brune sprach von einem „hart umkämpften Arbeitssieg“ vor 120 Zuschauern, der nach der Pause gesichert wurde. Nikolas Fischer verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern zum 1:0 (51.). Tayfun Kar sorgte für das 2:0 mit einem Abstauber in der 85. Minute. In der 90. Minute gab es einen Elfmeter für Hochstadt, doch Marcel Schulz scheiterte an SVO-Keeper Moritz Brune. Rheinzaberns Luca Wünsch kassierte eine Zeitstrafe (89.).

FC Bavaria Wörth – TSG Jockgrim II 5:0. Die Gastgeber taten sich zunächst schwer gegen den Tabellenletzten. So gelang vor der Halbzeit nur Gökhan Istanbullu ein Treffer (8.). Nach dem Seitenwechsel kam die Zeit von Fabian Eger: 2:0 (61.), 3:0 (66.) und 4:0 (77.). Yannick Kromer markierte den letzten Treffer (89.). Der eingewechselte Junior platzierte den Ball vor 90 Zuschauern aus 16 Metern in den Winkel.

FVP Maximiliansau – TuS Frankweiler 0:0. 100 Zuschauer warteten vergeblich auf Tore. In der ersten Halbzeit verbuchte der FVP noch ein leichtes Chancenplus, nach der Pause kam von beiden zu wenig.