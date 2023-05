Genau sieben Monate nach der Trennung von Sahin Pita als Cheftrainer hat Landesliga-Schlusslicht SV Rülzheim den Bosnier als Sportlichen Leiter zurückgeholt. Er tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen zurückgetretenen Duos Jürgen Kuntz/Daniel Ochsenreither an.

Er habe sofort übernommen, um für die kommende Saison eine konkurrenzfähige Mannschaft für die Bezirksliga zusammenzustellen, so der 51-Jährige. Die Freistellung in Rülzheim war nach der 2:3-Niederlage beim SV Viktoria Herxheim erfolgt. Rülzheim hatte aus zehn Spielen nur vier Punkte geholt. Präsident Markus Ziehl sagt: „Die Beendigung der Zusammenarbeit erfolgte damals im Guten. Der Kontakt ist nie abgerissen, wir sind immer im Gespräch geblieben. Die aktuelle Situation ist nicht einfach. Wir sind froh, dass uns Sahin hilft.“ Pita spricht von einer „Monsteraufgabe. Wir müssen unser Image verbessern und künftig kleinere Brötchen backen. Doch im Gesamtverein steckt riesiges Potenzial.“ Zuerst will er Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders führen. Die Trainerfrage für die kommende Saison ist noch nicht geklärt, bis zum Saisonende wird die erste Mannschaft von Adrian Cebulla betreut. Eine zweite Mannschaft wird es in der neuen Runde nicht mehr geben.