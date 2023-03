Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt noch zwei Personalien in Rülzheim. In der nächsten Runde tritt der Verein wieder in der Fußball-Landesliga an. Mit einer neuen Führungsmannschaft. Heiko Glosinski knüpft aktuell die Fäden.

Glosinski ist bis zu den Neuwahlen Sprecher des Perspektivteams, das die Weichen für die Zukunft stellt. Der 39-jährige Wahl-Rülzheimer, in Mecklenburg und Hamburg aufgewachsen,