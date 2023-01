Außenbahnspieler Lukas Seringer und Innenverteidiger Yanik Berdel verlassen nach der Saison den Landesligisten SV Rülzheim. Sie schließen sich ebenso wie Stürmer Sven Kollenda vom TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim dem SV Minfeld in der A-Klasse Süd an. Das Trio spielte mehrere Jahre gemeinsam mit SVM-Spielertrainer Conrad Kühnast beim FC Bienwald Kandel in der Verbandsliga. Der vierte Minfelder Neuzugang ist der Windener Julian Stürz, Kapitän der A-Junioren des SV Viktoria Herxheim.