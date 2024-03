Nach dem 6:3-Sieg im Spitzenspiel gegen die SG Hagenbach/Scheibenhardt eilt der ungeschlagene Spitzenreiter SV Hatzenbühl mit Riesenschritten der Meisterschaft in der Fußball-B-Klasse Ost entgegen. Dem FC Berg gelang der erste Saisonsieg.

FC Bienwald Kandel II - SG Steinweiler/Rohrbach/Impflingen 3:2. In einem hart umkämpften Derby behielten die läuferisch und optisch überlegenen Bienwaldstädter die Oberhand. Torfolge: 0:1 Alexander Baljak (34.), 1:1 Valentin Lechner (43., direkt verwandelter Eckball), 2:1 Aaron Schmidt (60.), 2:2 Alberto Xhelaj (73.), 3:2 Joshua Pahle (79.).

VfL Essingen - TB Jahn Zeiskam II 4:2. „Wir hätten den Sack früher zumachen müssen“, so ein zufriedener VfL-Spielleiter Wolfgang Pfister nach dem verdienten Derbysieg vor 110 Fans. Die zweimalige Führung seines Teams durch Lars Meyer (42.) und Paul Steinmetz (44.) konnte Zeiskams Dennis Klein jeweils egalisieren (43. und 75.). In der 89. Minute erlöste Nico Frey mit dem 3:2 den heimischen Anhang, Francesco Covello machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Lucas Mühe (TB) quittierte eine Zeitstrafe wegen Foulspiels.

VfR Sondernheim - SV Büchelberg II 3:0. Nach dem Sieg in Hagenbach schlugen die Rasenspieler erneut einem Spitzenteam ein Schnippchen. Eray Kanik erzielte die drei Tore (8., 37. und 81.). Jonah Eckert verkürzte per Freistoß zum 2:1 (68.), der zweite SVB-Treffer durch Routinier Manni Kusch (90.) fiel zu spät.

FV Germersheim - FSV Freimersheim 0:2. Die Germersheimer waren vor der Pause spielbestimmend, Daniel Henninger vergab die große Chance zur Führung. Nach der Pause bestimmten die Gäste das Geschehen und machten es besser. Torjäger Joshua Moos (65.) und Stavros Tasovalis (90.) sorgten für einen wichtigen Auswärtssieg der Gäu-Elf im Kampf um den Relegationsplatz.

FC Berg - FV Türkgücü Germersheim 3:0. Mit einem verdienten Sieg knipste der überlegene Bienwaldclub wieder das Licht im Tabellenkeller an. Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt. Nach einer halben Stunde vollendete Kushtrim Ibrahimi einen schönen Spielzug zur Führung. Spielertrainer Geofrey Wangui (73.) und Timo Reis sicherten den Schwarz-Weißen den ersten Dreier.

FC Viktoria Neupotz - TSV Venningen/Fischlingen 2:2. Die frühe Führung durch Viktoria-Kapitän Nicolas Fink (10.) verwandelten Max Anton (23.) und Alexandre Gaulthier (42.) in eine Führung für die Gäste. Fink stellte zehn Minuten vor Schluss per Foulelfmeter den Endstand her.

SV Hatzenbühl - SG Hagenbach/Scheibenhardt 6:3. Ein verdienter Sieg in einem hochklassigen Spitzenspiel. Torfolge vor 180 Fans: 1:0 und 2:0 Jonas Petry (13. nach Querpass Ciprian Plesia und 18. mit Chipball nach weitem Pass von Maurice Weigel), 2:1 Daniel Reis (47., Flachschuss ins kurze Eck), 3:1 Louis Hoffmann (57., Handelfmeter), 4:1 Ciprian Plesia (60., 4:2 Reis (Abstauber nach Schuss Johannes Hammer), 5:2 Felix Müller, 5:3 Marius Götz (Foulelfmeter), 6:3 Manuel Weigel (89., Foulelfmeter). SG-Keeper Florian Nicola (Knieverletzung) musste vor der Pause vom Feld, Back-up Tim Keller machte seine Sache gut.

SV Viktoria Herxheim III - TuS Knittelsheim II 1:6. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Jacob Ring eine klare Angelegenheit für die TuS-Zweite mit Treffern von Dyllan Freitag (4), Christoph Doser und Fabian Vorwerg.