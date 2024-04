Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach 18 Spielen ist Schluss: Stefan Thürwächter muss als Trainer der Handballerinnen der HSG Trifels seinen Hut nehmen. Die Spielgemeinschaft hätte ihn gerne wieder als Jugendtrainer.

Seine Mannschaft, die sich in der Pfalzliga nicht mehr vom neunten (Abstiegs-)Platz lösen kann, hat noch ein Spiel in dieser Saison – wegen der Hochzeit einer Spielerin bereits am Freitag