Mikka Roth vom RFV Zeiskam hat in Herxheim das S-Springen mit Siegerrunde gewonnen. Der 17-Jährige blieb auf dem von seiner Mutter gezüchteten Caboto auch in der Siegerrunde ohne Fehler. Vereinskollege Michael Hoffmann hätte ihn mit Connetto überholen können, war aber 39,75 Sekunden unterwegs, Sechszehntelsekunden länger. Acht Paare waren nach dem ersten Umlauf ohne Fehler. Hoffmann gewann das M**-Springen vor Lars Gehrig (RFV Weisenheim am Sand) und Sarina Straub vom RC Eichenhof Herxheim, Britt Roth (Zeiskam) gewann mit Jeffrey die Springpferdeprüfung Klasse M*. In einer Springpferdeprüfung Klasse L erfolgreich: Max Fritz vom Gastgeber mit Fuego.