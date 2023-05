Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Partie Schach mit der 16-jährigen Karoline Gröschel vom SK Landau ist nicht immer ein Vergnügen. Sie, Gaya Sarin und Elli Lang machen sich am Donnerstag auf den Weg nach Berlin zur deutschen Vierermannschaftsmeisterschaft der Mädchen. Unterwegs steigt Katja Steinlechner vom Post SV Neustadt in den Wagen von Matthias Lang. Sie tritt als Landauer Gastspielerin an.

Die 13-jährige Steinlechner hat gerade in Bacharach die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft U14 gewonnen. Gröschel gewann in der U18/U16 jede Partie und ist U18-Landesmeisterin. In der Gruppe