Am 15. Mai wird in Mechtersheim ein südpfälzisches Team im Pokalfinale des Fußballkreises Rhein-Mittelhaardt stehen. Wird es der Südhaardter SV oder der SV Altdorf/Böbingen sein? Sie treffen im Halbfinale am Mittwoch, 19 Uhr, in Roschbach aufeinander.

Ein Heimsieg wäre der erste große Erfolg in der jungen Geschichte der Dreiergemeinschaft aus der SG Edesheim, dem SV Roschbach und dem VfL Hainfeld. Der letzte Erfolg einer der drei