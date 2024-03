Nach einer kurzen Durststrecke ist Dominik Rahm hoch erfreut von den Ergebnissen bei der Boxnacht in Freimersheim/Alzey. Rahm ist Sportwart des BC Kandel. Seine Schützlinge gaben ihre Ringdebüts.

Für den BCK stiegen zwei Jungboxer in den Ring, die sich seit mehr als einem Dreivierteljahr auf ihre Erstkämpfe vorbereitet hatten. Der 15-jährige Leon Reyes stieg gegen Karen Vardanian vom 1. FC Kaiserslautern ins Seilgeviert. Ab der ersten Sekunde eroberte sich der Kandeler Boxer die Ringmitte und dirigierte mit seiner Führhand den Kampf. Nach gezielten Treffern seiner Schlaghand musste sein Gegner in Runde zwei angezählt werden. In der letzten Runde hatte der Ringrichter genug von dem Duell im Halbmittelgewicht und beendete den Kampf vorzeitig.

Murariu wild

Razvan Murariu (16) aus Schaidt duellierte sich mit Boris Schwab (16) vom BR Mannheim im Schwergewicht. Beide zeigten drei Runden lang ununterbrochene Schlagfrequenzen. Die erste Runde verlief ausgeglichen, der junge Schaidter agierte wild, aber teils auch nervös. In der zweiten Runde versuchte der Mannheimer Boxer seine leichten Reichweitenvorteile auszuspielen und konnte einige Treffer setzen. Runde drei ging an Razvan. So kam es zum knappem Urteil von 2:1 Punktrichterstimmer für den Mannheimer. BCK-Jugendwartin Nehle Rahm hat sich entschlossen, beide Kämpfer für die offenen Südwestenmeisterschaften (8. bis 10. März in Speyer) zu melden.