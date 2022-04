„Wäre um 9 Uhr Kirche, könnten wir nicht fahren“, sagt Andreas Gensheimer, der Vorsitzende des RV Offenbach, der am Sonntag den Großen Preis der Sparkasse Südpfalz veranstaltet.

Ab 8.30 Uhr sind die Amateure auf der Rundstrecke, die in der Obergasse an der katholischen Kirche vorbeiführt. Von der Hauptstraße führt sie Richtung Insheim, weiter in die Mörlheimer Hauptstraße, auf Offenbacher Weg/Mörlheimer Weg und zurück. 6,3 Kilometer. Elf Runden sind zu fahren. 113 Mann sind gemeldet.

Um 10.20 Uhr geht der dritte Lauf der Rad-Bundesliga U19 los. Ersatz für Eschborn-Frankfurt. 19 Teams mit rund 130 Fahren nehmen teil. Nick Bangert vom rheinland-pfälzischen Team Wipotec führt. Die Junioren haben 16 Runden vor sich, so viele wie die CT- und Elite-Amateure, die um 14.35 Uhr antreten. Zwischendurch fahren Schüler ihre Rennen. Und Kinder und Hobbyfahrer ohne Lizenz. „Die Traditionsveranstaltung am 1. Mai ist für uns sehr wichtig“, sagt Gensheimer. „Wir haben die Hoffnung, dass Anfänger zu uns kommen. Das war während Corona sehr mau.“

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag um 18 Uhr.