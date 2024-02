Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der TV Offenbach spielt gegen Nieder-Olm, die Südpfalz Tiger treten in Budenheim ab. Aber schon jetzt wird das Oberliga-Derby am 2. März ein Reizthema.

Der TV Offenbach ist in der Handball-Oberliga mit einem blauen Auge in Kastellaun davongekommen. So formuliert es Trainer Tobias Job. Nach dem 30:28-Sieg erwartet der TVO am Sonntag, 18 Uhr, den TV Nieder-Olm.