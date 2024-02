Was für eine Partie, welch eine Spannung und Dramatik: Die Frauen des TV Bad Bergzabern lieferten sich mit dem TV Bitburg ein enges Oberligaspiel.

55:54 gewannen die Korbjägerinnen des TV Bad Bergzabern in der Basketball-Oberliga das Verfolgerduell gegen den TV Bitburg. Jetzt ist der starke Aufsteiger aus der Südpfalz sogar bis auf einen Zähler an den Tabellendritten herangekommen.

13:13 nach dem ersten Viertel, zur Halbzeit stand es 29:28 und der dritte Durchgang war ebenfalls komplett ausgeglichen (15:15). Beim Stand von 44:43 ging es in die entscheidende Spielphase. Auch in der Crunchtime zeichnete sich kein Sieger in dem engen, komplett ausgeglichenen Match ab. Drei Viertelzeiten endeten unentschieden, in einem Abschnitt gab es für Bergzabern einen Teilerfolg von einem einzigen Punkt – und so kam es, wie es bei dem „Tanz auf der Rasierklinge“ kommen musste, dass am Ende auch nur ein einziger Zähler den Ausschlag für die Kurstädterinnen gab. „Wir spielten über weite Strecken eine sehr gute Verteidigung, machten unsere Zone dicht, redeten auf dem Feld viel miteinander und haben mit Verlauf der Partie immer weniger zweite Chancen beim Gegner durch eine gute Reboundarbeit zugelassen“, analysierte TVB-Trainer Jan Wroblewski. „Auch offensiv passte viel, weil jede Spielerin ihren Teil zum Erfolg beigetragen hat. Eine tolle Teamleistung!“

Wroblewski sah aber auch Verbesserungsbedarf. Das oftmals fehlende Tempo in den TVB-Angriffen monierte der TVB-Coach: „Hätten wir über weite Strecken der Partie einfach schneller gespielt und wären mit Überzahlspiel noch einfacher in den Korbabschluss gekommen, wäre es am Ende nicht so knapp gewesen. Wir haben uns dem Tempo des Gegners angepasst. Dennoch machten wir es im Setplay gegen die Bitburger Zone sehr gut, fanden oft den guten Ausstieg für den Wurf.“ Der Sieg im Topspiel gegen die starke Bitburger Mannschaft ist umso höher einzustufen, da Bergzabern mit Anna Rapp die bislang überragende Punktesammlerin, eine der erfolgreichsten Werferinnen liga-weit, fehlte.

So spielte der TVB: Zoller (12 Punkte), Dettmer (12), Weis (11), Gazova (7), Heinz (6), Hiegle (4), Lavan (2), Albrecht (1), Zimbelmann.