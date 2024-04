Mit einem Heimsieg gegen den TuS Mechtersheim II am Sonntag (15 Uhr) könnte Neuling TuS 08 Schaidt einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga machen.

Der Vorsprung auf die Abstiegsränge in der Fußball-Bezirksliga beträgt sechs Punkte, sechs Teams müssen wegen des verschärften Abstiegs runter.

Den Viehstrichclub erwartet eine Wundertüte. Die erste Mannschaft der Gäste aus Römerberg spielt schon am Freitag in der Oberliga bei Arminia Ludwigshafen, deshalb kommt wohl Verstärkung von oben. Mit der Leistung beim 1:1 in Ruchheim zeigte sich Spielleiter Achim Rinck sehr zufrieden, er bemängelte lediglich die mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Vor dem Saisonendspurt gibt er sich zuversichtlich: „Wir haben nur zwei der letzten zehn Partien verloren. Die Jungs trainieren fleißig und sind deshalb körperlich topfit.“

Till Jäger von der SpVgg Oberhausen/Barbelroth ist ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison. Das 18-jährige Talent spielte in der Jugend des SV Viktoria Herxheim und ist im Mittelfeld und auf den Außenbahnen einsetzbar. Jäger steht bei neun Saisontreffern in der B-Klasse West. Stürmer Adnan Rrahmani ist noch ein Spiel gesperrt, Innenverteidiger Anthony Leonhard (Bänderdehnung) fällt wohl aus.

Weiter spielen: VTG Queichhambach - ESV Ludwigshafen (Fr, 19,30 Uhr), SV Rülzheim - FV Freinsheim und TuS Niederkirchen - FC Lustadt (beide So, 15 Uhr).