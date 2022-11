Ein frühes Tor und ein Freistoßtrick reichten am Sonntag beim SV Hermersberg für den dritten Sieg des TB Jahn Zeiskam in der Fußball-Verbandsliga in Folge. Nach dem 2:0 steht Zeiskam in der Tabelle gut da.

Bereits in der vierten Minute erzielte Rodney-Francis Peprah nach einer scharfen Flanke von Luca Lehr das 1:0 per Kopf. Lehr wurde von seinem Trainer Stefan Ronecker erstmals auf der linken Abwehrseite eingesetzt. „Er hat sich beim Tor gut durchgesetzt und seine Rolle im Spiel gut ausgeführt“, sagte der Trainer. In der Folge habe seine Mannschaft das Spiel im Griff gehabt. Marius Wittemann erzielte kurz vor der Halbzeit das 2:0 mit einem Freistoßtrick, den die Mannschaft sich im Trainingslager ausgedacht hatte.

Nach der Pause probierten es die Gastgeber viel mit langen Bällen, Zeiskams Torwart Kai Anschütz hielt den Vorsprung für sein Team aber fest. Ronecker: „Wir haben verdient gewonnen, weil wir nie Hektik haben aufkommen lassen. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und wieder mal gut verteidigt.“ Zeiskam steht in der Tabelle mit 23 Punkten auf Rang sechs.