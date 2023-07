Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Besten rennen in Spirkelbach den Rauhberg und den Höllenberg hoch, ohne ihre Watt-Schwelle zu erreichen. Jens Becker sorgt in Spirkelbach für klare Verhältnisse. Sein dritter Erfolg in der Wasgaucup-Serie. Die Siegerin läuft nach Gefühl und schwärmt vom Pfälzerwald.

44:44 Minuten nach dem Start ist er im Ziel. Zum Rauhberg hoch, zurück ins Dorf, den Höllenberg hoch und zurück. Etwa elf Kilometer hatten 141 Starter, darunter 20, die