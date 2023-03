Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

TSG-Trainer Martin Kremer will erstmals mit seiner Mannschaft in der Fußball-Landesliga punkten. Wie soll das klappen gegen einen Gegner, der in allen vier bisherigen Partien ungeschlagen blieb? Die TSG Jockgrim erwartet am Sonntag um 18 Uhr im heimischen „Ludwig“ den SV Viktoria Herxheim.

„Vielleicht ist ja das Matchglück mal auf unserer Seite“, sagt Kremer. Er schätzt die Fähigkeit des Gegners, im Spiel mit verschiedenen Spielsystemen auf Ereignisse zu