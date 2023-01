Andreas Kochner ist der neue Geschäftsführer/Vereinsmanager des TSV Speyer. Der Germersheimer tritt am Mittwoch seinen Dienst in der Geschäftsstelle des Großvereins an und folgt damit Claus-Dieter Kreutzenberger, der im September überraschend gestorben ist. Kochner arbeitet für den mit rund 3500 Mitglieder zählenden zweitgrößten Verein der Pfalz nach dem 1. FC Kaiserslautern. Deshalb baut der TSV auch künftig auf die Besetzung der Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer/Vereinsmanager. Kochner ist 55 Jahre alt und spielt in seiner Freizeit in der Speyerer Band MIG deutschsprachige Rockmusik.