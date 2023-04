Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seinem ersten Spiel nach über zweijähriger Verletzungspause erzielte Moritz Himpel das 1:0 für den FSV Steinweiler beim 3:0-Sieg über Tabellenführer SG Hagenbach/Scheibenhardt in der Fußball-B-Klasse Ost. Der 20-Jährige, der in Karlsruhe in der Lehre zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ist, ist an einer „Sportlerleiste“ operiert worden.

Herr Himpel, wie haben Sie Ihren Treffer erlebt?

Es war einfach ein tolles Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen. Dann noch gleich ein Tor zu machen,