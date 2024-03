Deutlich bezwingen die Korbjägerinnen des TV Bad Bergzabern den Tabellensiebten BBC Horchheim.

Mit dem 58:35 (25:19)-Erfolg „zementierten“ die TVB-Frauen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte – der ihnen nicht mehr zu nehmen ist! „Über weite Strecken der Partie boten wir eine gute Verteidigung. Wir machten unsere Zone dicht, kommunizierten viel miteinander und waren am eigenen Korb extrem effizient“, lobte Trainer Jan Wroblewski. „Durch unsere gute Zweikampf- und Rebound-Bilanz haben wir im Verlauf des Spiels immer weniger zweite Chancen in einem Angriff beim Gegner zugelassen.“

Bergzabern agierte auch offensiv als starke Einheit. Das gute Passspiel und die hohe Flexibilität im Korbabschluss untermauerten die insgesamt starke Teamleistung. Aber: Der Knoten platzte erst richtig nach dem Seitenwechsel, als die Kurstadt-Korbjägerinnen dank höherer Intensität und Geschwindigkeit mit einem 15:4-Lauf im dritten Durchgang die Entscheidung (40:23, 30.) schafften. „Jede einzelne hat ihren wichtigen Teil zum Erfolg beigetragen“, meinte der TVB-Coach. „Hätten wir schneller gespielt und in der ersten Halbzeit nicht zu lange das Tempo des Gegners akzeptiert, wäre das Ergebnis noch deutlicher geworden.“