Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Vorrunde in der Staffel Ost der Fußball-A-Klasse Südpfalz auf dem vierten Platz gelandet, hat sich der FC Wörth in der Aufstiegsrunde gesteigert und ist in der Relegation zur Bezirksliga angekommen. Am Mittwoch um 19 Uhr spielt er gegen den SV Obersülzen.

Großen Anteil am Aufwärtstrend hat Torjäger Anil Akal. Er wuchs in Wörth auf. Der 27-Jährige ist Metallbauer für Konstruktionstechnik und verdient seine Brötchen