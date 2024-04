Der FC Bienwald Kandel bewies im Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga am Ostermontag Moral und holte nach 0:2-Pausenrückstand noch ein 2:2 beim TuS Rüssingen. Talha Demirhan sorgte für die frühe Führung nach einem langen Ball (3.), Geri Hase erhöhte auf 2:0 per Foulelfmeter (24.). Beide Rüssinger Torschützen quittierten Zeitstrafen in der zweiten Hälfte, in der Kandel drückte. Pascal Hüll mit einem Freistoß in den Winkel und einem Strafstoß nach Foul an Christian Liginger sicherte den Zähler, Maurice Hafner traf nur die Latte. Kapitän Benedikt Brück musste mit schwerer Schulterverletzung ins Krankenhaus. Die Partie war lange unterbrochen.