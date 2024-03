Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Viktoria Herxheim ist in der Verbandsliga auf den vierten Platz abgerutscht. Nach drei Niederlagen tritt sie in Kandel an. Der FC hat zweimal zu null gewonnen, die Innenverteidigung trägt die Handschrift des Sportdirektors.

Vor dem Flutlichtderby an diesem Donnerstag um 19.15 Uhr gegen den SV Viktoria Herxheim in der Fußball-Verbandsliga sieht Kandels spielender Cotrainer Christian Liginger sein Team mental im Vorteil: