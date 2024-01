Pascal Thiede wechselt im Sommer zum Verbandsligisten FC Bienwald Kandel. Er kehr nach zwei Jahren als Spielertrainer beim TuS Wollmesheim in der A-Klasse Süd wieder in den höherklassigen Amateurfußball zurück. Der 30-jährige zentrale Defensivspieler war ein Jahrzehnt Leistungsträger beim TB Jahn Zeiskam und FV Dudenhofen, erzielte in 189 Spielen der Ober- und Verbandsliga 18 Tore.