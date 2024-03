Jürgen Hartkorn, den alle nur „Schäwer“ nannten wegen der bekannten Weinlage in seinem Heimatort Burrweiler, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Als offensiver Libero prägte er die sportliche Blütezeit des VfL Hainfeld, für den er bis zu seinem 41. Lebensjahr fast 1000 Spiele bestritt. Danach spielte und trainierte er noch beim SV Burrweiler. 1973 wollte FCK-Trainer Dietrich Weise ihn auf den Betzenberg holen. Doch er verzichtete auf eine Profikarriere, weil er seine Mutter mit der Arbeit in den Weinbergen nicht alleine lassen wollte. Seine zweite Leidenschaft war Tischtennis, für den TTC Burrweiler spielte der Dauergast im Fritz-Walter-Stadion viele Jahre in der ersten Mannschaft. Seit April 2008 lebte er mit einem Spenderherz. Beschäftigt war er am Amtsgericht Landau als Justizangestellter.