So kann man sich einen Sonntag im Familienleben der Andres’ vorstellen: Er verjagt im Garten eine Ringelnatter aus dem Teich mit Goldfischen, sie spielt Percussions, ihr Jüngster hört sich harte Klänge der in den 70ern gegründeten Hard-Rock-Band Kiss an. Am Donnerstag sind sie alle drei in Bad Bergzabern und „Gegner“ in der Leichtathletik bei „Jugend trainiert für Olympia“.

Bankkaufmann Stephan Andres (53) hat sich einen Tag Urlaub genommen und ist als ein Betreuer der Leichtathleten des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums von Regina Graw da. Er