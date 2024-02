Die Landauer Sportvereine haben die Sportkreis-Führung bestätigt: Frank Zaucker macht als Vorsitzender weiter, Mirko Bohnert wurde als sein Stellvertreter wiedergewählt, Saskia Koll bleibt für die nächsten vier Jahre Sportkreisjugendleiterin.

15 von 67 eingeladenen Vereinen waren im Clubhaus des SSC Landau vertreten. Sie bestätigten die Arbeit des Trios, welches seit 2016 in dieser Besetzung tätig ist. Gast der Tagung war auch die Sportabzeichen-Kreisbeauftragte Heidrun Werner, die das Landauer Team komplettiert.

Frank Zaucker blickte auf die vergangenen vier Jahre zurück: 72.905 Euro wurden für Baumaßnahmen, Pflege- und Großsportgeräte im Sportkreis ausgezahlt, 27 Personen haben die Übungsleiter-C-Lizenz- Breitensport erlangt. Dass nur drei Vereine Anträge auf Zuschuss zur Anschaffung eines Defibrillators gestellt haben, ist in Zauckers Augen zu wenig: „Ein solches Gerät sollte im Grunde jeder Verein besitzen.“

4000 Alpenverein-Mitglieder

Zaucker gab bekannt, dass knapp über 20.000 Menschen in Landau Mitglied in einem Sportverein sind. Der Eintritt des Deutschen Alpenvereins, Sektion Landau, mit mehr als 4000 Mitgliedern in den Sportbund Pfalz trägt zu diesem Ergebnis bei.

Dass der Sport in Landau einen hohen Stellenwert hat, unterstrich die neue Beigeordnete der Stadt, Lena Dürphold. Sie bekleidet das Amt seit Januar. Verstärkt im zweiten Halbjahr 2024 wolle sie den Kontakt zu allen Landauer Sportvereinen suchen. Sie sah die Versammlung als gute Gelegenheit, mit den Vereinen ins Gespräch zu kommen.

Überraschung für Mirko Bohnert

Direkt vom Sportkurs kam Gerlinde Laven, die Vorsitzende des SSC Landau. „Mit der Sanierung des Daches, der Sanitäranlagen und einer neuen Heizung haben wir mithilfe des Sportbundes ein Großprojekt realisieren können“, sagte sie.

Für Mirko Bohnert hielt der Abend noch eine Überraschung bereit: Sportbund-Vizepräsident Rainer Bieling überreichte ihm die Bronzene Ehrennadel des Sportbundes Pfalz. Bohnert war von 2012 bis 2016 Sportkreisjugendleiter in Landau, bevor er das Amt des Stellvertreters übernahm. Er ist Rechtsanwalt und stellte Möglichkeiten zum Umgang mit Extremisten im Verein dar.