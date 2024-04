Yasin Özcelik ist ab Sommer Trainer des Fußball-Verbandsligisten FC Bienwald Kandel. Er tritt die Nachfolger von Reinhard Schenker an, der zum FSV Hollenbach in die Oberliga Baden-Württemberg wechselt.

Özcelik kommt vom Ligakonkurrenten SV Viktoria Herxheim, für den er bisher neun Saisontreffer erzielte. Er coacht weiter die A-Junioren der Viktoria, die in der Regionalliga den vierten Rang belegen. Darauf haben sich beide Vereine verständigt. Spielender Cotrainer in Kandel bleibt Christian Liginger, ein zweiter Cotrainer soll noch dazustoßen.

Damit kehrt Stürmer Özcelik (39) zu seinem Heimatverein zurück. In der Saison 2017/18 führte er Kandel ins Halbfinale um den Verbandspokal. Er war zweimal Torschützenkönig der Verbandsliga Südwest. Als Spielertrainer gelang ihm mit dem SV Büchelberg der Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga. Kandels Sportdirektor Marco Weißgerber: „Ein Kandeler Bub kehrt zurück. Yasin hat schon sehr erfolgreich gearbeitet und gezeigt, dass er junge Talente fordern und fördern kann. Der Führungskreis des Vereins ist von ihm als Mensch und seiner Fachkompetenz absolut überzeugt. Wir freuen uns alle auf ihn.“ B-Lizenz-Inhaber Özcelik ist in der DFB-Akademie in Malente, um die Uefa-B-Youth-Lizenz zu erlangen.