Der 6:0-Erfolg beim TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim war der fünfte Sieg im fünften Spiel für den 1. FC Lustadt in der Frauenfußball-Landesliga Vorderpfalz. Lina Siejok steuerte vier Treffer bei und führt mit neun Toren die Liste der Torjägerinnen an. Die Orange-Blauen haben als Tabellenzweiter drei Punkte und zwei Spiele weniger als Tabellenführer SV Obersülzen II. Am Freitag empfangen sie um 19.30 Uhr zum Derby den FFV Fortuna Göcklingen II. Die FSG Wasgau tritt am Sonntag (14 Uhr) als ungeschlagener Spitzenreiter der Frauen-Landesliga Westpfalz-Nahe beim Rangzweiten SV Bann an.