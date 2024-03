Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Tage dauert es, bis nach dem Vorverkaufsstart vor vier Wochen die 500 Karten weg waren: Das Oberligaderby zwischen dem TV Offenbach und den Südpfalz Tigern erfreut sich großen Interesses.

Derbyzeit in der Oberliga: Am Samstagabend (18 Uhr) empfängt der TV Offenbach die Südpfalz Tiger. Die siebtplatzierten Gastgeber sind im gesicherten Mittelfeld, die Tiger auf Rang 13 in akuter