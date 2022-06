Yemisi Ogunleye hat ihre Disziplin bei der Leichtathletik-DM schon hinter sich. Zum ersten Mal ist der Titel im Kugelstoßen vor einem der Wahrzeichen Berlins vergeben worden. Die aus Bellheim stammende Athletin von MTG Mannheim erreichte am Brandenburger Tor ihre Saisonbestleistung. Mit 17,63 m kam sie auf den vierten Platz. Sara Gambetta (Halle) gewann mit ihrem ersten Stoß auf 18,67 m. Die Kulisse hätte am Donnerstag kaum eindrucksvoller sein können. Die zehn Teilnehmerinnen waren gut gelaunt. Neben Oleg Zernikel ist vom ASV Landau auch Stabhochspringer Lamin Krubally in Berlin dabei. Mit 5,30 Metern liegt Krubally im Mittelfeld des 14 Teilnehmer starken Starterfeldes. Er befindet sich seit Wochenbeginn aus Studiengründen mit Abschlussprüfungen in Berlin. Für den Samstag hat ihm sein an Sport interessierter Professor einen ausreichenden Freiraum gewährt.