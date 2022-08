Mit 6:1, 6:1 hat die 17-jährige Ukrainerin Mariya Dolzhenko am Freitagabend ihr Auftaktmatch beim Tennisturnier VR-Bank-Südpfalz-Cup gewonnen, das der TC SW Landau parallel zu den RHEINPFALZ Open veranstaltet. Sie spielte gegen die Qualifikantin Leonie Schütz vom TV Wincheringen. Am Samstag um 11 Uhr trifft sie auf Lara Lanno vom TC Wolfsberg Pforzheim. Anne Zehetgruber vom TC Oppau, an zwei gesetzt, spielt am Samstag um 9.30 Uhr. Am Nachmittag sind die Halbfinals, das Endspiel beginnt am Sonntag um 11.30 Uhr. Bei den Männern haben die vier Gesetzten Tim Stemler vom 1. TC Weilerbach, Jannik Kemmerer von BW Leimen, Kirill Anton von BW Schwetzingen und Johannes Kuhn vom TC Landstuhl, die erste Runde ohne Komplikationen überstanden. Kemmerer spielt am Samstag um 11 Uhr gegen den Landauer Tobias Barry. Ausgeschieden: Daniel Weiner (TSG Godramstein) und Aron Schmitt (SW Landau). Das Finale beginnt am Sonntag um 13 Uhr.